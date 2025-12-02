SÁBADO A PARTIR DE LAS 8:00

Esta semana en Crea Lectura Megan Maxwell nos regala una historia divertida y entrañable Ande, ande, ande, la Mari Morena, una comedia romántica sobre la familia y las segundas oportunidades. Hablamos con María Martínez sobre su nueva novela, Donde habitan las sirenas, una historia de amor, redención y secretos familiares. Descubrimos Criaturas imposibles: el rey envenenado de Katherine Rundell, el fenómeno internacional que amplia el territorio de la fantasía middle age. No te pierdas todas las novedades literarias en Crea Lectura, el próximo sábado a partir de las 8 en laSexta.