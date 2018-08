¿Cómo afecta el cambio climático a la agricultura?

Jesús Foncuberta, técnico de gestión de cultivos en 'El Huerto San Martín', nos cuenta las consecuencias que ya se empiezan a notar en los cultivos como es el caso del tomate, una hortaliza que ya no crece como antes debido a los veranos tan cálidos que se están produciendo en España.



En el huerto de San Martín apuestan por la agricultura ecológica para minimizar, entre otras cosas, las emisiones de efecto invernadero. Jesús Foncuberta nos explica que la contaminación es uno de los factores que más afectan a los cultivos ya que provoca una subida de temperatura que acorta el circo natural de cremiento de las plantas.



Por otro lado, hablamos con José María Vera, Director General de Oxfam Intermón y con él hemos analizado las consecuencias del cambio climático en los países más pobres. Estos países están pasando por una situación muy dura ya que las consecuencias de los efectos del cambio climñático son más drásticas, como lluvias torrenciales o terribles sequías, y tienen una capacidad menor para enfrentarse a ellas o para reaccionar ante una situación de este tipo.



Una triste realidad: los que menos contaminan son los más afectados ya que no tienen recursos, suficientes, para poder enfrentarse. De hecho, estos países son solo responsables del 10% de las emisiones de co2.



¿Cuáles son las consecuencias del cambio climático más evidentes para las personas que viven en estos países?



El Director General de Oxfam Intermón nos cuenta que son: la falta de comida y el desplazamiento obligado de sus habitantes a otras zonas, lo que se conoce como 'refugiados por el clima'que tienen que refugiarse en otros lugares porque en sus tierras ya no pueden cultivar y han sido devastadas por el cambio climático.



Por eso es urgente hacer algo y desde Oxfam Intermón piden al Gobierno español que actúe, de forma urgente, contra el cambio climático.