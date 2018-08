Cultiva con 'Metro Huerto' tu propio huerto urbano en casa

Este fin de semana visitamos de la mano de Nuria Preciado, un huerto urbano muy original: se encuentra en un patio de vecinos en pleno centro de madrid.



La directora de esta iniciativa nos cuenta cómo con muy poco se puede crear un pequeño huerto y cultivar una cosecha lista para comer a diario. Pimientos, berenejenas o apios son los portagonistas de este particular huerto ecológico.



Cultivamos con Nuria Preciado un huerto de ensaladas. Nos explica qué no es recomendable cortar, por ejemplo, la lechuga entera, ya que si cogemos el alimento hoja a hoja y sin arrancarlo de una pieza, podemos tener ensalada durante seis meses.



Algunos de los errores más frecuentes en los huertos urbanos son: olvidarse de regar, falta de luz solar y falta de constancia.



En definitiva, con un huerto de este tipo se cultivan alimentos muy saludables ya que al ser ecológico no se usan fertilizantes. ¿Te animas a cultivar tu huerto en casa?