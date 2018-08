Descubrimos los electrodomésticos ecológicos

Los electrodomésticos ecológicos provienen de materiales reciclados y no perjudican al medio ambiente. Además apuestan por una alimentación sana y equilibrada.



Sara y Fede, fundadores de 'Ecovidasolar', nos cuentan que con estos electrodomésticos se pueden preparara platos sanos y muy ricos que no dañana a nuestro entorno.



También preparan comida en un horno solar cuyos materiales provienen de plásticos reciclados y que asu vez, son reciclables. Una forma de potenciar la cocina tradicional.



No nos podemos olvidar de la cocina solar para cocinar y preparar los alimentos, pero, se necesita que el cielo esté totalmente despejado y que la temperatura exterior sea de al menos de 15 grados.



Alimentos muy naturales y muy fáciles de preparar. ¿Te animas a cocinar con estos electodomésticos ecológicos?