El humor y la eficiencia energética, protagonistas de la segunda edición de Cinergía

En esta segunda edición son Paco León, Isabel Coixet, Santiago Segura y Josep Pujol, los encargados de dirigir los cuatro cortos de humor que nos recuerdan que tener conciencia energética es imprescindible.



En esta ocasión los cuatro cortos que han participado en, esta nueva edición, de Cinergía han sido:



'Consumo responsable' (Nivel 7), un corto de Santiago Segura

'Beta' de Josep Pujol

'Vaca Paloma' de Paco León

'Un corazón roto no es como un jarrón roto o un florero' de Isabel Coixet

Todos ellos, tratan historias con consejos que puedan formar parte de nuestra vida diaria y así proteger el mediomabiente como desenchufar los aparatos eléctricos que no estemos utilizando o apagar las luces cunado no las necesitamos.



¿Todavía no los has visto? ¡Disdrútalos!