Planes sostenibles para octubre: El festival de cine documental 'Another Way Film Festival' y el evento internacional 'Sustainable Brands'

El festival de cine documental sobre progreso sostenible, 'Another Way Film Festival', celebra su cuarta edición en Madrid. Cada año va ganando espectadores sin salirse de su línea original: ofrecer historias inspiradoras que nos hagan reflexionar sobre los límites para proteger el planeta.

El festival también cuenta con otras actividades como música en directo, talleres de yoga o de alimentación escolar, que enriquecen este encuentro.

Another Way Festival no es el único que lleva la sostenibilidad por bandera. 'Sustainable Brands', un evento internacional que plantea el papel de las marcas, de las empresas, dentro de un futuro sostenible, también celebra una nueva edición vuelve a Madrid el 8 al 9 de octubre.

En su afán por buscar soluciones para enfrentarnos a los grandes retos del siglo XXI, propone un programa de máxima actualidad con ponentes de todo el mundo. Profesionales con ideas transformadoras para afrontar el futuro próximo.