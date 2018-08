'Upcycling', una técnica que da una segunda vida a objetos que ya no sirven

Con esta técnica queremos recordar que aquellos objetos que ya no utilizamos o no nos sirven, se pueden volver a utilizar, gracias al 'Upcycling'.



El 'Upcycling' no consiste solamente en dar una segunda vida a los residuos ya que esta nueva vida tiene que ser mejor a la original.



De hecho, algo de apariencia fea, puede convertirse en algo bello gracias a la capacidad creativa de sus creadores.



Así, con esta técnica, con el 'upcycling', se reduce el consumo de productos nuevos; algo que repercute a favor de la naturaleza y del medio ambiente.



Latas de conservas pueden convertirse en floreros o cd´s puedes convertirse en posavasos.

Para este tipo de arte solo hace falta echarle imaginación.