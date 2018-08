Un concurso de fotografía reúne las imágenes más divertidas del mundo animal

La fotografía que retrata la vida salvaje suele mostrar los momentos más impresionantes de la naturaleza. Pero haces unos meses, apareció un nuevo concurso que le daba un enfoque distinto a esta disciplina.



Paul Joynson, fotógrafo de animales silvestres, estaba cansado de hacer siempre el mismo tipo de fotografías, por lo que creó 'Comedy Wildlife Photography Awards'. Este nuevo concurso no premiaba la foto más increíble, sino la más divertida.



El premio consistía en una cámara de fotos de gran calidad para profesionales y un safari fotográfico por el sur de Tanzania.



Los ganadores de este año son Julian Rad, por su foto "Hora punta", Wiliam Richardson, por su foto "Tú no me has visto" y Oliver Dreike por "Casi lo tengo". Las fotos no han defraudado a nadie y tienen muchas posibilidades para convertirse en un fenómeno viral.