Conoce a los finalistas del certamen 'Fotógrafo Ambiental del Año 2016'

El concurso 'Enviromental Photographer of the Year', promovido por el Instituto Colegiado para la Gestión del Agua y el Medio Ambiente, y patrocinado por ATKINS, abarca diferentes temáticas, desde el cambio climático hasta las catástrofes naturales asociadas al mismo.

El certamen celebró su primera edición en el año 2007 y, desde entonces, su propósito es la concienciación social acerca de temas como la contaminación, los derechos humanos, la sostenibilidad, etc.



El 'Enviromental Photographer of the Year' es el mejor escaparate internacional para aquellos fotógrafos que persiguen mostrar a través de sus fotografías los problemas sociales y ambientales.

Si quieres ver todas las fotografías presentadas al concurso, entra en la web oficial del 'Enviromental Photographer of the Year'.