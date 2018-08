Imágenes de animales con alguna discapacidad que demuestran la belleza de la imperfección

Alex Cearns es el fotógrafo de estas impresionantes y emotivas imágenes con las que ha conseguido captar con gran sesibilidad, la imperfección de distintos animales.



Además a través de estas imágenes de animales a los que el falta alguna pata o algún ojo, el fotógrafo ha sido capaz de llegar a su alma sin recrearse en sus defectos.

En estas imágenes podemos ver como estos perros y gatos no suelen exhibir sus 'imperfecciones' sino que las asumen con naturalidad, permitiéndonos descubrir la verdadera naturaleza de su ser, al margen de esas pequeñas limitaciones.



"Uno de los objetivos que más me apasiona como fotógrafo animal es captar las sutilezas adorables que hacen que todas las criaturas sean preciosas y únicas. Me encantan todos los animales que tengo el privilegio de fotografiar, pero aquellos a los que se percibe como "diferentes" tienen un lugar especial en mi corazón", explica Cearns.

Además, ha explicado que estos animales que han perdido una pierna, que han nacido sin ojos o a los que se les sigue viendo las cicatrices de algún abuso, se adaptan s sus cuerpos sin quejas y sobreviven con determinación.

No te pierdas estas imágenes de estos animales que son un buen y claro ejemplo de superación.