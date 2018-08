Los monumentos más emblemáticos del planeta, cubiertos por la contaminación

La contaminación y la emisión de gases efecto invernadero son la tónica general de la mayoría de las ciudades del planeta. Sin embargo, países como China o India tienen el triste récord de las ciudades con los niveles de contaminación más altos. El pasado mes de agosto, el gobierno chino quiso poner freno a estas emisiones durante un mes, y el resultado fue más que notable. Sobre todo después del desfile militar que tuvo lugar el 3 de septiembre, para celebrar la victoria de China sobre Japón en la II Guerra Mundial, momento en que el cielo volvió a ser gris.



Pekín, una de las ciudades de China con mayores niveles de polución, disfrutó durante un mes de una fuertes restricciones de la circulación de coches, lo que mejoró de forma muy considerable el aspecto y la calidad de su cielo y aire.

Beijing before and after military parade pic.twitter.com/Xb6W6NQBSK