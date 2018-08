Niños de todo el mundo imaginan el coche del futuro

La iniciativa consistió en invitar a niños de todo el mundo a imaginar el “coche ideal” del futuro. Chavales de entre 4 y 15 años de 75 países compartieron su visión, y el resultado refleja una gran preocupación por los problemas sociales y ambientales que los mayores no sabemos cómo solucionar.

Los dibujos presentan un nuevo enfoque en la construcción de mejores coches, e iniciativas como la movilidad personal. El concurso dio como resultado una selección de 90 propuestas de las cuales, compartimos con vosotros algunas.

Los responsables del concurso, promovido por Toyota, creen que la gran riqueza de estas propuestas es que “ofrecen su pensamiento innovador y out of the box (fuera de la caja). Es maravilloso encontrar diferentes soluciones que podrían servir para las mismas cuestiones que tratamos de abordar con nuestros productos”, explicó un responsable de la marca. “A pesar de que no pueden influir en nuestro desarrollo directamente, la obra de arte nos recuerdan la importancia de imaginar, de soñar y entender el mundo a través de los ojos de la futura generación".