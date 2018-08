El orangután que trepa por un árbol, elegida la mejor foto de naturaleza del año

La fotografía de este orangután, realizada por Tim Laman, que ha sido capaz de capturar el peligro al que se enfrenta esta especie por la pérdida de su hábitat debido a la deforestación, es la ganadora del concurso Wildlife Photographer of the Year, organizado por el Museo de Historia Natural de Londres.



Una fotografía que ha sido titulada por su autor como 'Vidas entrelazadas' fue tomada en el Parque Nacional de Gunung Palung en Borneo.



Para capturar el momento exacto en el que el orangután trepaba por el árbol, Tim Laman tuvo que pasar tres días encaramado a una cuerda a 30 metros de altura con cámaras GoPro.



Una de ellas capturó la cara de un orangután desde arriba con una perspectiva de gran angular con la selva de fondo.



Los orangutanes de Borneo se encuentran en peligro de extinción no sólo por la pérdida de su hábitat, también son víctimas de la caza furtiva para ser vendidos como mascotas de forma ilegal.



"La protección de su hábitat es crítico para la supervivencia de los orangutanes. Si queremos preservar los grandes simios con su vasto conocimiento sobre cómo sobrevivir en la selva tropical transmitidos culturalmente y la riqueza de su comportamiento salvaje, tenemos que proteger a los orangutanes en estado salvaje, ahora", explicaba Laman en el comunicado emitido por los organizadores del concurso. Su imagen ha sido escogida como la mejor instantánea de naturaleza entre más de 50.000 fotografías.