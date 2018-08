'Wildlife Photographer of the Year' reúne más de 100 fotografías de naturaleza

La muestra recoge las fotografías seleccionadas en la última edición del concurso anual de fotografía de naturaleza organizado por el Museo de Historia Natural de Londres y la revista BBC Wildlife Magazine, en el que se presentaron más de 42.000 instantáneas.

La exposición 'Wildlife Photographer of The Year' está formada por 100 imágenes, realizadas tanto por profesionales como aficionados, de 96 países distintos.

El ganador del premio Fotógrafo de Naturaleza del Año 2015 ha sido Don Gutoski, mientras que el galardón de Joven Fotógrafo de Naturaleza de 2015 se ha otorgado a Ondrej Pelánek, de 14 años de edad.

"A tale of two foxes" (un cuento de dos zorros) es la instantánea que ha hecho que Gutoski se lleve el galardón. El fotógrafo permaneció inmóvil durante tres horas, con temperaturas de -30º C, hasta que un zorro rojo, después de haber capturado y destripado un zorro ártico, lo arrastra para terminar con ella más adelante.

"La escena tiene una gran fuerza simbólica: los zorros rojos cazan cada vez más zorros árticos como consecuncia del calentamiento global. Es la naturaleza, brutal y a la vez misteriosamente bella", ha explicado Lewis Blackwell, presidente del jurado del concurso.

Por otra parte, Pelànek ha sido premiado por su imagen 'Ruffs on display' (combatientes en escena), realizada en un viaje en el norte de Noruega en verano.

"Esta imagen de combatientes macho sería el equivalente al inicio de una pelea en una discoteca. La escena es simpática, pero no exactamente amorosa. El jurado consideró que había conseguido una imagen excepcinal, llena de intensidad y elegancia", ha asegurado Blackwell.

El objetivo de la exposición es "concienciar de la importancia de conservar el rico patrimonio natural planeta", a la vez que pretende promover que las personas amantes de la fotografía registren y documenten "las maravillas y la belleza de la naturaleza".