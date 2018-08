La fusión de estos tres ámbitos ha culminado con la aparición de camisetas fotosensibles. Así se explica la diferencia entre estas dos fotografías en las que la misma persona aparece con camisetas con dibujos diferentes.



Aunque parezca increíble la prenda es la misma, lo único que cambia es la situación del individuo y es que, como se puede comprobar, una está al sol y la otra no.



Con este mecanismo, que no es más que una reacción química parecida a la fotosíntesis, las flores que hay detrás de las letras aparecen cuando los rayos solares inciden sobre la camiseta.



El único texto que está permanentemente dibujado es el que explica este cambio: 6CO2 + 6H2O + photons -> C6H12O6 + 6O2.



Además el mensaje ecologista no es únicamente una elección estética ya que su composición es de algodón 100% orgánico de 4.3 onzas, por lo que también es respetuoso con el planeta.