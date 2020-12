“De la pandemia saldremos mejores”. Hay frases manidas y luego están esas que repetimos en charlas de videobar y que coinciden con deseos que ni nosotros nos creemos. Pero bueno, hay que ser positivos, estamos en Navidad y a punto de acabar un año convertido en tragedia e incertidumbre. El ser humano es el único animal que tropieza en dos o tres olas de coronavirus sin inmutarse, por eso las frases manidas y los deseos ingenuos seguirán haciéndonos compañías. En Levanta la cabeza no somos de hacer bazares navideños ni recomendaciones –algún listado hemos elaborado– para los días de descanso, pero como la normalidad ha mutado, aquí os dejamos unas píldoras que son una mezcla de anhelos para un año que viene donde el teletrabajo seguirá mandando en las relaciones laborales, donde las pantallas seguirán abduciéndonos y todos querremos ser más sostenibles. Feliz Navidad.

Un botón para finalizar las llamadas de Zoom

Cierto, el momento de acabar las videollamadas en Zoom con compañeros de oficina o amigos se ha convertido en un calvario donde parece que el tiempo se ralentiza, donde los ojos van de arriba abajo buscando el cursor y el botón de ‘finalizar llamada’. Se te pone cara de lenguado mientras no sabes si sacar la manita para despedirte o subir las cejas. Está bien, son solo unos cuantos segundos, pero alguien tenía que inventar una manera de acabar de forma rápida y elegante una videollamada. La publicación The Verge mostraba ayer la fórmula desarrollada Brian Moore, director creativo de Anomaly:

I always awkwardly struggle to get to the end call button on video calls. So I made this pic.twitter.com/4z4zsxNkeQ