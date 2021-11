Cada año, pasada la medianoche del 1 de noviembre, Mariah Carey cierra la época de Halloween y entona su All I Want For Christmas Is You. Así marca oficialmente el inicio de la temporada navideña, ese periodo en el que las ciudades iluminan sus calles y los adornos navideños copan los escaparates de las tiendas físicas.

Sin embargo, en el mundo virtual, la Navidad comienza el 11 del 11: el Día Mundial del Shopping, también conocido como el “Día del Soltero” en China. La fecha es redonda: cuatro unos, que representan a cuatro personas solas.

Para entender el porqué debemos trasladarnos hasta 1993, cuando cuatro estudiantes de la Universidad de Nankín decidieron crear su propia alternativa a “San Valentín” intercambiando regalos entre ellos; una práctica que, con el tiempo, comenzó a extenderse por el resto de las universidades chinas.

Desde 2009 se ha convertido en uno de los días de mayor tráfico de ventas por internet, debido a sus suculentas ofertas, grandes descuentos y promociones. El precursor principal es el gigante asiático Alibaba (Aliexpress), pero cada vez son más las marcas que se unen a esta celebración, tales como Amazon o El Corte Inglés.

¿A quién no le gustan unas buenas rebajas? Esa sensación de satisfacción que nos produce comprar un producto a un precio inferior al original la conocen muy bien las marcas, y usan estrategias de marketing para invitarnos hacernos caer en sus trampas consumistas.

Durante el 11 del 11 del año pasado, Alibaba superó su propio récord por segundo año consecutivo con ventas que superaron los 64,5 mil millones de euros, y todo apunta a que este año no se va a quedar atrás.

Por su parte, la empresa mayorista china JD.com ha publicado en Twitter que, en lo que llevan de jornada, desde las 00:01, su volumen de transacción ha superado los 311,4 mil millones de yuanes (42,4 mil millones de euros). En 2020 recaudaron en total 36,9 mil millones de euros.

Descuentos de pega

Los precios de escándalo que aparecen en nuestra pantalla no son del todo reales. En los días anteriores al 11 de noviembre, las empresas comienzan a inflar sus precios de forma desorbitada, para volver a bajarlos en esa fecha, y que de esta forma parezca que, en realidad, el descuento es mayor cuando no lo es.

Para que no te la cuelen, existen herramientas como Alitools (para Aliexpress) o CamelCamelCamel (para Amazon), que te permiten hacer una búsqueda exhaustiva del producto que deseas comprar y ver un seguimiento de su precio en los últimos días, semanas, y meses.

Veamos un ejemplo: el altavoz inteligente Echo Dot 3º generación con Alexa -uno de los objetos más deseados de la marca Amazon- el 8 de noviembre lo podíamos obtener por 24,99 euros. Sin embargo, el día 9, su precio subió hasta los 50 euros. El doble. Este 11 de noviembre su “oferta anticipada de Black Friday” lo ofrece por 39,99 euros.

Auriculares, altavoces, relojes, freidoras de aire o teclados mecánicos, entre otros, son algunos de los productos que han experimentado subidas similares. Por lo tanto, no te precipites y tómate tu tiempo a la hora de buscar la mejor opción. Como decía el famoso eslogan de Colón: “Busque, compare, y si encuentra algo mejor, cómprelo”.

Piensa antes de comprar

Según estudios de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el 27,5 % de los productos que se ofertaron en el Black Friday durante el año pasado realmente subieron de precio, por lo que aconsejan siempre mirar que, junto al precio de rebaja aparezca el precio original.

Desde la OCU recuerdan que, aunque sean rebajas, las garantías en internet son las mismas de siempre: tienes 14 días para arrepentirte, regresar el producto sin dar explicaciones, y tendrán que devolverte todo el dinero que pagaste.

Además, recomiendan hacer los pagos a través de una tarjeta prepago, una tarjeta de crédito o PayPal. De no fiarte plenamente del vendedor, deberás evitar hacer transferencias bancarias por tu compra.

Asimismo, en la página web Chollometro subrayan la importancia de elegir productos sin gastos de envío, o lo más baratos posible. Con la pandemia, los problemas del transporte internacional se han incrementado, y pueden traducirse en un retraso del envío o un encarecimiento de la compra, con las tasas aduaneras.

Si por el contrario te resistes a abandonar el comercio físico por el virtual, en este 11 de noviembre también se celebra el Día de las Librerías, una iniciativa promovida por la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL), que también se traduce en ofertas y descuentos de hasta el 10 % en los títulos más deseados.

Este Día Mundial del Shopping dará comienzo a la temporada navideña, y a nuevas oportunidades de compras que buscarán tentar de nuevo a nuestros bolsillos, tales como el Black Friday o el Cyber Monday, de cara a tachar nuestra lista de regalos.