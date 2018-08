Julen Aguinagalde y Joan Cañella, campeones del mundo en Balonmano tienen unos consejos para vosotros. No os van a pedir que ganéis un mundial (como han hecho ellos), lo que quieren es que "juguéis en los recreos, os mováis y no paréis ni un minuto" porque "para crecer sanos y fuertes hay que moverse y disfrutar". Además, no os olvidéis de que, tal y como aseguran ellos, "la medalla más importante es la salud".