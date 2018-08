Las reglas de oro para dar bien el estirón

1- Haz cinco comidas al día

Es muy importante para que nuestro organismo funcione como un reloj. Níkolas era mucho de picar entre horas y el equipo de El Estirón consiguió que se sentara a merendar como rutina.

Otro ejemplo de esta regla fue el de las hermanas Esteban. Las pequeñas comían en el negocio familiar y lo hacía de tupper, Aunque la comida no les gustaba mucho, siempre respetaban sus horarios.





2- Cocina con tus hijos

Porque además de ser una experiencia maravillosa, si los niños participan directamente en la elaboración del plato pueden quedar resultados bastante sorprendentes y encima trabajamos por ejemplo formas divertidas. Como hicieron los hermanos Toronel con la pera.

3- Aprende jugando

¡Qué mejor manera de decirle a tus hijos que coman de todo y sano que divirtiéndose en familia! En El Estirón nos hemos inventado muchos juegos y todos han dado sus frutos.

4- Come de todos los colores

Lo ideal sería que probáramos todos los colores cada día y lo hiciéramos en forma de carne, pescado, verduras, hortalizas y frutas. Además, se pueden mezclar los colores en un solo plato como hicieron las hermanas Hernández Sastre.

5- Come en familia

En El Estirón sabemos los horarios no siempre lo permiten. Pero si a diario no se puede, hay otras oportunidades de hacerlo en las cenas y los fines de semana. La familia Requena lo hizo y consiguió que Javier probara el tomate.

6- Haz ejercicio a diario

La última y no por eso menos importante: hacer ejercicio físico todos los días. Como subir y bajar escaleras, jugar, salir al parque, montar en bici. Porque lo importante es que ellos se lo pasen bien y si de paso se mueven, mucho mejor.

¿Te han gustado nuestros consejos? Pues sigue aprendiendo y descubre los más de 100 que tenemos en El Estirón.