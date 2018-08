Todos los detalles sobre 'De marcha con El Estirón'

¿Quién puede participar?

- Pueden participar niños acompañados de sus padres o de adultos. La edad máxima para participar son 15 años. Por lo que una persona de 16 años ya se considera adulto para inscribirse.



¿Cómo es el recorrido?

- La distancia será de 2,300 km aprox. Alrededor del Parque Warner Madrid. La salida y la meta será en el Parking Porky’s, situado junto a la entrada principal de Parque Warner Madrid. Será una marcha no competitiva.



¿Cuándo y dónde es la marcha?

El próximo domingo 20 de mayo nos vamos de marcha con El Estirón. La carrera comenzará a las 9;30 horas, pero tendréis que estar a las 9:00 horas en el Parking Porkyis -situado junto a la entrada principal de Parque Warner de Madrid-.



Inscripciones

- Las inscripciones son online y en toda inscripción debe constar un niño y un adulto como mínimo.

- El precio de inscripción de la carrera es de 12€ por persona (adulto o niño) e incluye una camiseta y la entrada a todas las atracciones del Parque.

- El plazo de inscripción finaliza el próximo 15 de mayo. Pero lo ampliamos dos días más, hasta el viernes 18 de mayo incluído. Es decir, hasta las 00.00 horas de la noche del viernes al sábado podréis apuntaros.

Recogida de la camiseta y vale descuento

- Con la inscripción recibís una camiseta gratis de la marcha de El Estirón. Podréis recogerla el sábado 19 de mayo a partir de las 10:00 y hasta las 20:30H en el Centro Comercial ABC SERRANO, en la 1ª Planta (entrada por el Paseo de la Castellana 34 y por C/ Serrano 61), donde además os darán un regalo sorpresa.



- Junto a la camiseta se repartirá un vale descuento a cada participante, para utilizar ese mismo día y hasta el 30 de septiembre de 2012, a descontar en la entrada de los adultos que no quieran participar en la carrera (máx. 4 personas por vale) y que vayan simplemente de acompañantes (abuelos, amigos, parientes, etc.)



¡Pronto daremos más información y contaremos todas las novedades y sorpresas que estamos preparando!