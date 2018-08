El reglamento para 'De Marcha con El Estirón'

- FECHA:

Domingo 16 de junio de 2013

- HORARIO:

Convocatoria a las 9:00 H en el Parking Porky’s de Parque Warner Madrid para iniciar la carrera a las 09:30H.

- RECORRIDO:

La distancia será de 2,3 km aprox y el circuito discurre alrededor de Parque Warner Madrid.

- INSCRIPCIONES:

En toda inscripción debe constar un niño y un adulto como mínimo.

>Lugar: En www.elestiron.com

>Edad:

*No hay edad mínima para hacerlo.



*Para los más pequeños, puedes recorrerla con un carrito.



*Los niños menores de 16 años deberán participar acompañados de cómo mínimo un adulto (padres, tutores, hermanos, amigos....)



>Precio: El precio de inscripción de la carrera es de 12€ por persona<(adulto o niño) e incluye una camiseta y la entrada a todas las atracciones de Parque Warner Madrid.

- RECOGIDA DE CAMISETAS

> Sábado 15 de junio de 10:00 a 20:30H en el Centro Comercial ABC SERRANO

- Con entrada por el Paseo de la Castellana 34 y por C/ Serrano 61.

- Os recomendamos que paséis a recoger la camiseta el sábado para evitar aglomeraciones y esperas de última hora.

> Domingo 16 de junio (antes de la Marcha) de 8:30H a 9:30H junto a la zona de Salida (Parking Porky's del Parque Warner).

MUY IMPORTANTE: Ambos días, para recoger la camiseta debéis presentar el justificante de la inscripción que habréis recibido por e-mail.

> Al recoger la camiseta, se repartirá un vale descuento a cada participante, para utilizar ese mismo día, a descontar en la entrada de los adultos que no vayan a participar en la carrera (máx. 4 personas por vale) y que vayan simplemente de acompañantes (abuelos, amigos, parientes, etc.).



> Todos los inscritos a la Marcha El Estirón sólo podrán acceder al Parque Warner por la meta de la carrera y dentro del horario de la marcha 9.30-10.30h. No será posible en ningún caso el acceso al Parque Warner del corredor por la puerta principal, salvo que se abone la entrada general. Consultar tarifas Parque Warner y descuentos a acompañantes de la Marcha El Estirón.

Para cualquier consulta podéis escribir a infocarrera@a3eventos.es