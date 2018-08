Vuelve ‘De Marcha con Objetivo Bienestar Junior’ en Parque Warner Madrid

En esta ocasión la Marcha Objetivo bienestar Junior se celebrará el domingo 7 de junio a partir de las 9.00 horas. La actividad consiste realizar una marcha de 2,3 km alrededor del Parque Warner en la que puedan participar todos los miembros de la familia, ya que no es necesaria una edad mínima para inscribirse.



Esta será la cuarta edición de esta Marcha, un evento que cada año cuenta con más inscripciones y en la cual ya han participado más 20.000 personas.



Inscripciones y recogida de camisetas:

Para formar parte de la Marcha Objetivo Bienestar Junior es necesaria inscripción previa la cual puede realizarse aquí. El precio de la inscripción es de 12 euros*, e incluye camiseta y entrada al Parque Warner siempre que se acceda por la meta de la marcha antes de las 10.30h. En ningún caso se podrá acceder por las taquillas de Parque Warner solo con la camiseta y sin haber completado la carrera dentro de las horas y el recorrido indicado.



Los niños menores de 2 años no pagan inscripción y no necesitan la camiseta para participar y entrar a Parque Warner Madrid.



Las camisetas podrán recogerse el viernes 5 de 16h a 21h y el sábado 6 de 11h a 21h en la terraza del centro comercial La Vaguada.



Una iniciativa del Grupo ATRESMEDIA:

Desde hace años, Atresmedia muestra su compromiso con el bienestar, y la alimentación y hábitos de vida saludable de los más pequeños. Además, pensamos que la mejor manera de fomentar el deporte es haciéndolo de una forma divertida. Con la Marcha de Objetivo Bienestar Junior, padres y niños podrán participar en una carrera/marcha no competitiva, diseñada fundamentalmente para los más pequeños y con la que se pretende potenciar la importancia del ejercicio físico en los niños y promover ideas para que crezcan sanos.

* Gastos de gestión no incluidos.