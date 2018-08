Las hermanas Sanfabio amadrinan la ‘Marcha con Objetivo Bienestar Junior’

'Objetivo Bienestar Junior' tiene como finalidad promover la vida saludable y el ejercicio entre los más pequeños. Por eso celebra una jornada lúdica amadrinada por las hermanas Sanfabio, campeonas de la última Carrera Ponle Freno, donde deporte y diversión van de la mano. Y nadie mejor que Amaya Sanfabio, madre, atleta y maestra, para darnos su opinión acerca de sus dos grandes pasiones, deporte y familia.

“Está claro que los padres siempre queremos lo mejor para nuestros hijos, como deportista y madre de dos niñas pequeñas, si me preguntan qué quiero para ellas, mi contestación es: salud y felicidad. En nuestra mano está tratar de inculcarles unos hábitos de vida saludables. Para mi no se trata sólo de explicarles lo bueno que es hacer deporte si no de que ellas lo vean como algo natural, integrado en nuestro día a día.

Somos unos padres a los que nos gusta compartir el mayor tiempo posible con nuestras niñas, y por ello nuestras hijas desde su más tierna infancia han estado en contacto con el deporte. Ariadna con tan sólo 4 meses estuvo en los Juegos Olímpicos de Londres, mientras Alicia, que recientemente ha cumplido los 2 meses, ya ha estado en diferentes eventos deportivos.

Para mí, poder aunar mis dos grandes pasiones es el plan perfecto. “De marcha con Objetivo Bienestar Junior” tiene todos los ingredientes para que el domingo 7 de junio sea una jornada de fiesta en familia.

Apenas 2,3 kilómetros en las inmediaciones de Parque Warner, sin límite de edad, que estoy segura Ariadna podría realizar, no corriendo en su totalidad pero sí, a ratos caminando y otros a la carrera. Como broche final y premio para todos, la entrada gratuita al parque temático, asegurará un día inolvidable en el que padres e hijos disfrutarán al máximo.’’