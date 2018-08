Resolvemos tus dudas relacionadas con 'De Marcha con Objetivo Bienestar Junior'

'De Macha con Objetivo Bienestar Junior' es una iniciativa del grupo Atresmedia que desde hace ya varios años muestra su compromiso con el bienestar, y la alimentación y hábitos de vida saludable de los más pequeños.



La actividad consiste realizar una marcha de 2,3 km alrededor del Parque Warner en la que puedan participar todos los miembros de la familia, ya que no es necesaria una edad mínima para inscribirse. ¿Todavía tienes más dudas? En 'Objetivo Bienestar Junior' te resolvemos las preguntas más frecuentes:



1. ¿Quién puede participar en la carrera 'De Marcha con Objetivo Bienestar Junior' 2016?



Pueden participar niños acompañados de sus padres o de adultos. No hay edad mínima para participar, es de 0 años en adelante. Los menores de 16 años, deben ir acompañados de un adulto.



2. ¿Qué plazo hay para realizar la inscripción?



Desde el 20 de abril y hasta media hora antes de la prueba o hasta agotarse las inscripciones a la venta. No te quedes sin tu camiseta/Inscripción.

3. ¿Existen las inscripciones grupales? ¿Tienen descuento?



Pueden hacerse inscripciones individuales o grupales, el precio/gastos gestión es igual para una inscripción individual que grupal (no hay descuentos).

4. ¿Existen las inscripciones presenciales?



No. Todas a través de nuestra web y el enlace a las inscrpciones



5. ¿Desde qué edad se paga una inscripción para participar?



Los menores de dos años son los únicos participantes que no tienen que adquirir una inscripción. Participan de manera gratuita, sin camiseta.



6. Si tengo el pase anual del Parque Warner, ¿tengo que adquirir una inscripción?



Sí

7. ¿Puedo inscribir a mi hijo con mis datos personales?



Sí, un titular y todos los acompañantes que deseemos.



8. ¿Una vez adquirida la inscripción, se puede devolver?



No



9. ¿La inscripción a qué me da derecho?



A participar en la marcha y a disfrutar de toda la jornada en Parque Warner. Además con cada inscripción, se hace entrega de una camiseta.



10. ¿Qué requisitos hay que cumplir para poder realizar la prueba?



Ser mayor de 16 años, o ser menor de 16 años e ir acompañado por un adulto.



11. ¿Cuándo y dónde se recoge la camiseta con el dorsal?



En el Centro comercial La Vaguada de Madrid, los días:

- Viernes 27 de mayo: Desde las 16:00 y hasta las 21:00 horas

- Sábado 28 de mayo: Desde las 10:00 y hasta las 20:00 horas

12. ¿Qué se necesita para recoger la bolsa del corredor?

El justificante de la inscripción acompañado de DNI



13. ¿Es posible que otra persona recoja mi bolsa del corredor?



Con una autorización, el justificante de inscripción y los datos de las tallas de camisetas requeridas.



14. ¿Habrá servicio de guardarropas?



No



15.¿Habrá servicio de guardería?

No



16. ¿Se puede entrar al Parque Warner con comida y bebida?



Por motivos de convivencia, higiene y seguridad, no estará permitida la entrada a Parque Warner con bebida o comida.



El personal debidamente autorizado de Parque Warner podrá inspeccionar mochilas, bolsos de mano, bolsas u otro tipo de equipaje en los casos y dentro de los términos establecidos en la ley.

17. Si se tiene cualquier duda no reflejada, a dónde se debe acudir:



Escribir a Contactar con Organizador.