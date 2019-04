Raul Resino te invita a sus masterclass de las Jornadas Desayuno Saludable

Resino ha pasado por cocinas de restaurantes humildes hasta llegar a algunos de los más prestigiosos del mundo, como el Restaurante Martín Berasategui de Lasarte, el Raco de Can Fabes o el Celler de Can Roca en Gerona. Ha sido Chef Executive en el Restaurante Japonés Tahini en Mallorca. Chef del Restaurante Satyricon en Mallorca. Chef Executive del Hotel de 5 estrellas Can Simoneta en Mallorca.

El pasado 17 de marzo celebramos las primeras Jornadas Desayuno Saludable en Madrid, el 7 de abril estaremos en el World Trade Center de Zaragoza. Estas son todas las fechas:

12 de mayo - Oviedo

9 de junio - A Coruña

29 de septiembre - Valencia

20 de octubre - Bilbao

10 de noviembre - Sevilla

1 de diciembre - Granada