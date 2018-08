Ángel Gil: “Entre los 6 y 10 meses los bebés se acostumbran a probar nuevos alimentos"

Ángel Gil, además de presidente de la Sociedad Española de Nutrición, es presidente de FINUT y catedrático del departamento de bioquiminca y biologia molecular II de la universidad de Granada. El experto ha estado en 'El Momento de El Estirón' de Espejo Público para hablar sobre la alimentación complementaria. Sobre este asunto, ha señalado que entre los 6 y 10 meses es importante introducir todo tipo de alimentos para que los pequeños se acostumbren a texturas nuevas. Porque en ese periodo se desarrollan una serie de habilidades motoras que tendrán influencia en la edad adulta.

En concreto, no antes de las 26 semanas de vida pero no más tarde de los 6 meses deben empezar a tomar alimentos sólidos, porque han de nutrirse adecuadamente y porque el desarrollo de esas habilidades les facilita que más adelante continúen aceptando bien los nuevos alimentos.



Roberto Leal ha querido saber si es bueno introducir azúcar y sal en los alimentos, un gesto muy común, sobre todo hace años. En cuanto al azúcar, Gil ha señalado que lo importante es no demonizarlo, porque muchos alimentos tienen azúcares importantes para el crecimiento y el desarrollo, pero en exceso no es bueno, ya que la preferencia por lo dulce también se establece en los primeros años de vida.



Por el contrario, ha advertido sobre la sal, porque el exceso de este ingrediente puede provocar que los pequeños de adultos sufran problemas de hipertensión.



Por último le han preguntado al experto las causas de la elevada tasa de obesidad infantil en España. Para Ángel Gil se trata de un asunto "tremendamente complejo", pero principalmente se debe a los hábitos de vida y en nuestro país "nos estamos alejando de unos hábitos saludables", tanto en la dieta como en la actividad, para concluír el experto ha señalado que “más que una correcta alimentación, lo fundamental es la actividad física”.



En El Estirón contamos con más de 100 consejos para que los más pequeños crezcan sanos.