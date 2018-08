La actriz de 'Amar es para siempre', Mariam Hernández: "El deporte me ayuda a relajar la mente y a alejar el estrés"

La actriz de 'Amar es para siempre' Mariam Hernández es una amante del deporte. Sus largas horas de rodaje hacen que no pase mucho tiempo en casa. La clave, dice, es "no tumbarte en el sofá cuando llegas a casa".

El deporte es su gran hobby y cree que en trabajos estresantes la clave para mantenerse en forma es realizar ejercicio diariamente. "Hay que buscar un hueco porque ayuda a relajar la mente y el estrés".

"Un día me voy a correr, otro cojo los patines, otro cojo el skate y también me gusta hacer yoga", asegura la actriz. Cree que el truco está en encontrar algo que realmente te guste "para que no sea un esfuerzo".