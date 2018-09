Preparamos un rico y rápido desayuno saludable para los pequeños de la casa

A pesar de su importancia, el 80% de los españoles no desayuna bien. Otro dato más: el 11 % de los menores va al colegio en ayunas.

De los que desayunan, 8 de cada 10 no toma fruta y el el 24 % come bollería

El nutricionista Daniel Vadinieso y Raúl Resino, chef con una estrella Michelín, nos hablan del desayuno ideal para los más pequeños.

El chef nos cuenta cómo preparar un desayuno muy sano y muy rápido:

Mezclamos un yogur griego con un untable natural de fruta. Para finalizar, le añadimos diferentes cereales y semillas, como chía, lino, cebada. Una opción excelente para el desayuno porque aporta numerosos nutrientes.

El desayuno ideal debe contener frutas, lácteos y cereales.

A veces, a los niños les cuesta comer fruta, por lo que el untable, que contiene 100 gramos de fruta es una opción ideal

Si los niños no desayunan no se activan y entonces no están receptivos para la educación. Además, adquieren malos hábitos que reproducen de adultos. Por lo que es importante educarlos desde pequeños.

Aprovechando que los niños están locos por la cocina, podemos aprovechar para hacer una actividad en familia e inculcar buenos hábitos a los más pequeños.

No te pierdas las dos próximas Jornadas Helios Objetivo Bienestar 'Desayuno Saludable' que celebramos el 23 de septiembre en Bilbao y el 21 de octubre en Valencia.