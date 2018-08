El aceite de pescado puede ser beneficioso para reducir el asma

Los ácidos grasos omega 3 son muy importantes en la dieta de los peques, porque tienen un montón de beneficios que ayudan a aumentar el colesterol bueno y prevenir problemas cardiovasculares.



Ahora, científicos del Centro Médico de la Universidad de Rochester (UR) en Nueva York, han demostrado que el omega 3 que contiene el aceite de pescado podría reducir el asma.



Es estudio, publicado en 'Journal of Clinical Invetigation-Insight' ha demostrado que los productos con ácidos grasos omega 3 pueden reducir la producción de IgE, los anticuerpos que causan las reacciones alérgicas y síntomas de asma en personas con casos más leves.



Pero, en los pacientes con asma más grave, que ingieren unas dosis más altas de esteroides orales muy eficaces en el tratamiento del asma, estos alimentos son menos positivos debido a que los corticosteroides bloquean sus efectos beneficiosos.



Este proyecto coincide con el estudio publicado en la revista 'England Journao of Medicine' (NEJM), con el que han demostrado que la exposición prenatal al aceite de pescado reduce el riesgo de sibilancias y asma en niños.



Sin embargo, han señalado que este aceite debe ser de alta calidad y que los consumidores deben tener precaución al comprar aceite de pescado porque no todo es el mismo.



"Nuestro estudio utilizó los productos puros, biológicamente activos del aceite de pescado, conocidos como 17-HDHA, y hemos proporcionado una clara línea de evidencia de por qué la ingesta de aceite de pescado de alta calidad es bueno", ha declarado Richard P. Phipps, autor principal de la nueva investigación.