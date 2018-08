Cinco beneficios de la fresa, una fruta de temporada muy saludable

¡TOMA NOTA!

Por estas fechas, llega la temporada de las fresas, una fruta que les encanta a los más peques de la casa (y a los no tan peques). El 90% de esta fruta es agua y, además, es rica en vitamina C, potasio, fibra y ácidos orgánicos, lo que la convierte en un cítrico muy beneficioso. Al día, los niños deben tomar unos 150-200 gramos de fruta al día, es decir, tres raciones diarias que equivaldrían a una taza de fresas. Pero, no permitas que dejen de tomar otras frutas que les aportarán otros nutrientes. A continuación os detallamos algunos beneficios de la fresa.