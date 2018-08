El colegio puede ser un buen aliado en la nutrición infantil

Estos estudios han demostrado cómo el desayuno impacta en el rendimiento escolar de los niños. Una investigación, cuyos datos publica la revista JAMA, ha analizado una estrategia estadounidense que pretende mejorar al Programa Naconal de Desayunos Escolares (PDE), y que consiste en introducir el desayuno dentro del aula.



El PDE es un programa que consiste en abrir las puertas del comedor escolar a primera hora de la mañana, antes del inicio de las clases, para que aquellos alumnos con menos recursos pudieran desayunar antes de empezar sus clases.

Sin embargo, ya fuese porque les generaba un problema frente a sus compañeros al quedar en evidencia por su bajo nivel económico o porque no porque no llegasen a tiempo para entrar en el comedor antes de empezar las clases, muchos escolares no recurrían a esta ayuda. Por este motivo, en algunos colegios se incorporó otra medida: repartir un desayuno a todos los alumnos dentro del aula.



El trabajo, dirigido por Christina D. Economos, de la Universidad Tufts en Boston (Massachusetts, EEUU), se ha centrado en evaluar esta nueva estrategia y estudiar el efecto sobre el rendimiento de estos escolares.



Tras analizar los resultados de 257 colegios que han incorporado esta medida y compararlos con los de 189 que no contaban con ella, los investigadores comprobaron que los niños en los primeros centros desayunaban en el aula con mayor frecuencia, en comparación con aquellos que iban a escuelas sin este programa. Además, la asistencia escolar en los colegios con el desayuno dentro de la clase era mayor.



Además también constataron que tomar el desayuno en el naula, podía significativamente mejorar el rendimiento de los escolares en algunas asignaturas o actividades como las matemáticas o la lectura.