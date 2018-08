¿Cómo preparar una merienda saludable?

Los tentempiés pueden ayudar a los niños a tomar los nutrientes necesarios para crecer como es debido y mantener un peso saludable y acorde con su edad.

La premisa básica es tener a mano raciones individuales que ayuden a pequeños, pero también a los más mayores, a tomar lo justo para satisfacer su hambre.



Por todo ello, desde El Estirón te recomendamos que sigas nuestros consejos para que consigas una merienda perfecta.



1) Sustituye el azúcar. Mantén alimentos más saludables a mano para evitar que los niños tomen galletas, pasteles o dulces entre las comidas. En vez de refrescos puedes preparar soda mezclada con zumo de fruta o usar agua con gas con algo de zumo.



2) Sé práctico. Un yogur o una porción de queso envasada individualmente puede ser suficiente como tentempié al salir del cole.



3) Toma al menos una pieza de fruta. Las frutas frescas, congeladas, deshidratas o envasadas pueden ser opciones rápidas y fáciles que necesitan muy poca preparación. Ofrece la fruta entera y limita la cantidad de zumo 100%.



4) Picar proteínas sin grasa. Elige alimentos proteicos como los fiambres bajos en sodio, frutos secos sin sal o huevos. Envuelve alrededor de trozos de manzana lonchas de pavo o jamón cocido que son bajos en sodio. Almacena frutos secos sin sal en la despensa o huevos duros en la nevera para que los niños puedan disfrutar de ellos en cualquier momento.



5) Mézclalo todo. Para los niños en edad escolar más mayores, mezcla fruta deshidratada, frutos secos sin sal y palomitas de maíz en una bolsa de tamaño tentempié para una picada rápida. Bate un yogur con zumo de fruta y melocotones congelados para preparar un sabroso batido.



6) No te olvides de la leche. Un vaso de leche o alguna alternativa láctea siempre es una forma fácil de tomar un tentempié saludable.



7) Busca lo integral. Ofrece pan integral, palomitas y cereales integrales que son altos en fibra y bajos en azúcares añadidos, grasa saturada y sodio. Limita los productos refinados como las barritas de cereales, los pasteles y los cereales endulzados.



8) Prepara repostería casera. Para preparar dulces caseros, añade frutas desecadas como albaricoques o pasas y reduce la cantidad de azúcar. Ajusta las recetas que incluyan grasas como mantequilla o redúcela utilizando compota de manzana sin azúcar o puré de ciruela que tienen la mitad de grasa.



9) No pierdas de vista las porciones. Los tentempiés no deben reemplazar a una comida, así que busca los medios para ayudar a tus hijos a comprender cuánto es suficiente. Almacena bolsas del tamaño de un tentempié y utilízalas para controlar el tamaño de las porciones.



10) Ahorra tiempo con verduras precortadas. Almacena verduras cortadas en el refrigerador y sírvelos con salsas como hummus o aliños bajos en grasas. Puedes utilizar media magdalena integral con salsa de espaguetis, verduras picadas o algún queso desgrasado y calentarla al microondas.