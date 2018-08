¿Cuál es la alimentación ideal para los niños en otoño?

Es fundamental, siempre llevar una dieta rica, variada, saludable y que contribuya a que los pequeños de la casa crezcan fuertes y sanos.



Los alimentos propios de cada estación, pueden convertirse en una dieta más variada y nutritiva, y con un sabor más destacado.



Las frutas y verduras del verano contienen mucha agua. Las del otoño e inverno, contienen más vitamina C, y las de primavera, gracias a su variedad de colores, nos aportan muchas otras vitaminas.



Las frutas y las verduras son las reinas de esta temporada otoñal, por ello toma nota de cuáles son los alimentos que no pueden faltar en tu depensa esta temporada.



Frutas

Las frutas del otoño son la granada, la naranaja, la chirimoya, la mandarina, la uva o el membrillo. El ácido cítrico que contiene la granada y los cítricos ejerce una acción desinfectante, además de estimular la acción de la vitamina C.



En cuanto a la uva, se trata de una fruta con muchas calorías debido a su alta cantidad de azúcares. Por otro lado, presenta una acción antioxidante, y una gran cantidad de hierro. C



Verduras

El repollo, la lombarda, las setas, las coles de Bruselas, la alcachofa, la coliflor, calabazas, el calabacín, y las berenjenas, son las verduras protagonistas del otoño.