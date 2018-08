Diez consejos para enseñar a los niños a comer sano durante las vacaciones

La OCDE, Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, ha puesto en el punto de mira en la alimentación infantil en nuestro país. Los datos de obesidad y sobrepeso nos sitúan por encima de la media europea, con un icremento bastante importante. De hecho, según recientes estudios, el 26% de los niños y el 24% de las niñas tienen sobrepeso en España.



Una de las posibles causas puede ser la crisis económica en la que nos encontramos, lo que ha obligado a muchas familias a tener que prescindir de alimentos caros y más sanos como el pescado, la fruta o la verdura , por otros con más grasas y menos saludables, pero más saciantes.

En otros casos, otra de las posibles causas es la escasa cultura alimenticia que gira en torno a hábitos perjudiciales y, en muchas ocasiones a la falta de paciencia para inculcar en nuestros niños unas costumbres saludables en la mesa.

El nutricionista inglés Ata Pouramini ha elaborado un decálogo con el que pretende ayudar a comer sano a los niños durante el periodo estival. No hay que olvidar que lo aprendido durante los primeros años será la base de la edad adulta y una deficiente alimentación puede suponer a la larga una mala calidad y esperanza de vida.



1. No compres productos gaseosos ni bebidas artificiales de forma habitual, sólo excepcionalmente. Los zumos no deben sustituir al agua.

2. Explica a los niños que los azúcares añadidos son tan peligrosos como fumar, para que ellos lo comprendan. Los productos 'sin azúcares' no son una solución, tienen edulcorantes .



3. Elige para sus comidas, alimentos enteros y naturales. Lo mejor, fruta y verdura de temporada.



4. No mezcles una gran variedad de productos en cada comida. No sobrecargues a tu hijo dándole demasiadas opciones.



5. Evita la comida genéticamente manipulada, los aditivos, los conservantes y los ácidos grasos (presentes en algunas margarinas, galletas, aperitivos fritos salados, patatas fritas industriales) .



6. Intenta evitar aceites baratos y comida aceitosa. Puedes escurrir la comida con papel secante.



7. Fomenta el consumo de pescado, el de aceite de oliva y evita el de carnes procesadas.



8. Celebra cuando tu hijo haya comido bien, dile que será más fuerte y estará más sano.



9. Enseña a tu hijo a cocinar para que aprenda, desde pequeño, a elegir bien los alimentos.



10. Siempre que puedas compra productos orgánicos.