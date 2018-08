El jugador de baloncesto, Jaime Heras, promueve los valores del deporte en un colegio de Tenerife

'Sports & Trops' ha viajado hasta Canarias, en concreto, hasta San Cristóbal de la Laguna y allí hemos conocido a Jaime Heras, jugador del Club de Baloncesto Canario que no ha querido perder la oportunidad de compartir con los niños sus experiencias profesionales. "El deporte es duro, tienes que entrenar mucho", pero también te ayuda a aprender muchas cosas, "el deporte te va enseñando a ser más respetuoso, a der más amigo de tus amigos y a ver lo que cuesta realmente hacer algo profesional". Así, ha animado a los alumnos del colegio Narciso Brito para que practiquen algún deporte, "Si llegais a ser profesionales espero que os divirtáis como hago yo cada día".

Por otro lado, el alcalde de San Cristobal de la Laguna, Fernando Clavijo, también ha visitado a los niños de este colegio canario y les ha explicado que las cosas se consiguen con esfuerzo, con constancia, disciplina y respeto al rival. "El compañerismo, el saber perdonar y el reconocer cuando uno se equivoca son valores esenciales que te acompañan el resto de tu vida y eso es fundamental para que seamos buenas personas", además ha añadido "Si sabes hacer equipo y saber caer y levantarte e intentar hacerlo mejor día a día eso se traduce en buenos resultados".

Jaime Heras ha querido hacer refencia a otro factor imprescindible como es la alimentación que es fundamental tanto para los niños como para los deportistas para tener energía suficiente y aguantar en el colegio o en los entrenamientos, "hay que comer de todo". "El baloncesto me ha dado y me ha enseñado muchas cosas" ha explicado a los niños el jugador, quién además ha afirmado que no podría imaginar su vida sin haber practicado este deporte.

El director del centro, Ramón álvarez, ha explicado que está muy contento con esta iniciativa ,"Jaime Heras les ha transmitido el amor por el deporte y que hay que entrenar y trabajar mucho". Pero no todo ha sido teoría, tambiñen Jaime Heras les ha explicado a los niños como tirar a canasta y otros trucos para encestar siempre. Les ha insisitido en que es fundamental coger el balón bien y tener una postura correcta. "Compartir con los chicos todas estas experiencias y ver la cara de ilusión con la que te escuchan es bonito y muy enriquecedor".