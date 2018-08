La lucha contra la obesidad comienza desde la infancia

Se trata de unas cifras muy alarmantes que, desgraciadamente, continúan aumentando. En España, la perspectiva no mejora. El 66% de los hombres y el 48% de las mujeres tienen problemas de sobrepeso u obesidad, con el agravante de que, según la OMS, estos porcentajes crecerán entre 10 y 14 puntos en los próximos quince años.

Si nos centramos en los niños, estas cifras son todavía más alarmantes. Más del 44% de los niños de entre 6 y 9 años tiene sobrepeso, es decir, prácticamente uno de cada dos menores españoles en edad escolar pesa más de lo que debería.

Los expertos explican que la obesidad y el sobrepeso son factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, trastornos del aparato locomotor, muerte prematura y discapacidad.

Por ello, insisten en que la obesidad puede se prevenir. Así, se han presentado numerosas campañas para fomentar los hábitos saludables desde la infancia. Por ejemplo, la Comisión Europea ha lanzado recientemente una iniciativa que promueve las comidas sanas en los colegios dentro de un plan a mayor escala contra la obesidad infantil.

También el Centro Común de Investigación (JRC), en colaboración con la Comisión Europea, ha llevado a cabo un estudio con el que ha desarrollado una curiosa aplicación multimedia para mostrar a los niños, y no tan niños, que las elecciones del día a día referentes al estilo de vida (los ingredientes de cada comida, el medio de transporte utilizado, etc.), influyen directamente sobre la salud de cada individuo en particular y sobre el futuro de la sociedad en general.

Por otro lado, los expertos explican que para luchar contra esta lacra como es la obesidad es imprescindible actuar desde casa así como en el colegio. De hecho, se estima que el 40% de los menores realiza la principal comida del día fuera de casa, por lo que entran en juego otros factores que van más allá de la familia. Por ello, los coles tienen que enseñar a promover bueno hábitos alimenticios entre los más pequeños.