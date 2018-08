Una mala hidratación puede afectar al rendimiento escolar de los niños

Los hábitos de hidratación de los niños no son fáciles de medir, al igual que el rendimiento cognitivo. Pero varios estudios han demostrado un vínculo entre la mala hidratación y un bajo rendimiento escolar.



Así lo ha hecho un estudio de la Universidad Complutense de Madrid, en el que han participado 97 escolares de 8 y 9 años con el objetivo de relacionar la ingesta de agua, el agua corporal total y la función cognitiva.



Durante tres días se ha realizado un registro de la ingesta total de agua procedente de la bebida y la comida, un control del agua corporal del niño y un test de atención.



Esta investigación ha dado como resultado que el 80,4% de los peques participantes no cubren el requerimiento de agua aconsejado por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, que lo sitúa en 2,1 litros para los niños y 1,9 para las niñas.



Además, se ha comprobado que a mayor agua corporal, mejores resultados obtienen en velocidad de procesamiento y efectividad e, incluso se ha observado que los peques que beben a media mañana incrementan esa efectividad.



La mala hidratación afecta a las capacidades cognitivas y a los estados de ánimo puesto que la deshidratación es muy relevante en niños porque tienen una peor regulación de los fluidos que hace que se aclimaten más tarde y tengan más tasa metabólica durante la actividad física.



Otros estudios han demostrado una relación entre la hidratación y la actividad física, como el realizado por expertos de las universidades Complutense y Alfonso X el Sabio de Madrid, en el que han participado 564 niños de 9 a 12 años.



Este estudio ha demostrado que el 77,7% son pocos activos, el 18,8% activos y el 3,5% sedentarios y, que en todos los casos, más del 90% consumen agua por debajo de la media recomendada.



Los expertos recomiendan que los peques beban agua en cualquier momento del día, no solo durante las comidas principales y piden un desarrollo de estrategias eficaces para promocionar la cultura de la ingesta de agua en las escuelas.