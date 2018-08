La obesidad infantil supone unos 14.000 euros en gastos médicos por niño

Cuando se multiplica esta cifra por el número de obesos de 10 años de edad que hay en Estados Unidos, los costos médicos de por vida sólo para esta edad alcanzan aproximadamente los 14.000 millones de dólares (10.213 millones de euros).



Una estimación alternativa, que tiene en cuenta la posibilidad de que los niños de peso normal aumenten de peso en la edad adulta, reduce el costo a 12.900 dólares (9.411 euros) por niño obeso, según publica este lunes en su edición digital la revista 'Pediatrics'.



"La reducción de la obesidad infantil es una prioridad de salud pública que tiene beneficios para la salud y también económicos", afirma el autor principal del trabajo, Eric Andrew Finkelstein. "Estas estimaciones informan sobre las consecuencias financieras de la inacción y el potencial ahorro en medicina de los esfuerzos de prevención de la obesidad que reducen o retrasan la aparición de la obesidad", añade.



La obesidad es un conocido factor de riesgo para una amplia gama de enfermedades, incluyendo las cardiovasculares, la diabetes de tipo 2 y ciertos tipos de cáncer. Aproximadamente uno de cada tres adultos y uno de cada cinco niños en Estados Unidos son obesos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.



"Hacer frente a la obesidad en adultos requiere de esfuerzos para prevenir o reducir la obesidad entre los niños, ya que las investigaciones han demostrado que los niños y adolescentes más obesos seguirán siendo obesos en la edad adulta", destaca el coautor Rahul Malhotra. Aunque se han hecho algunos progresos en reducir las tasas de obesidad en ciertos grupos de edad de los menores y por regiones, la obesidad infantil sigue siendo un problema de salud importante.



"Con el fin de comprender las consecuencias financieras de los esfuerzos de prevención de la obesidad, es necesario cuantificar con precisión la carga de la obesidad infantil si no se trata", dice Finkelstein. Para ello, los investigadores evaluaron y actualizaron la evidencia existente sobre los costos de por vida de la obesidad infantil.



Con base en esta evidencia, los científicos hablan de 19.000 dólares como una estimación del costo médico de por vida de un niño obeso en comparación con un menor de peso normal que mantiene un peso normal durante la vida adulta y 12.900 dólares por niño obeso cuando se considera la posibilidad de que los niños de peso normal tengan sobrepeso u obesidad en la edad adulta.



Este estudio mide los costos médicos directos de la obesidad, como visitas a los médicos y medicamentos recetados, y no tiene en cuenta los costos indirectos, incluyendo el absentismo y la pérdida de productividad en los adultos que trabajan, por lo que los autores entienden que se necesita investigación adicional para estimar los costos indirectos.



"Por las mismas razones por las que no dejamos que los niños beban o fumen y los obligamos a ir a la escuela, también hay que hacer todo lo posible para mantenerlos en un peso saludable", aconseja Finkelstein. "Aunque las estimaciones de costos son significativas, la motivación para prevenir la obesidad infantil debería estar ahí, independientemente de las consecuencias financieras", concluye.