Pasar tiempo de calidad con tus hijos les ayudará a su completo desarrollo personal

Cada vez oímos más hablar de la generación blandita, aquella caracterizada por una sobreprotección a los niños que hace que sean poco resolutivos y que nunca se responsabilicen de los errores que comenten.



La psicóloga Marta G. Lacabeux ha dado algunas claves para evitar que nuestro hijo se convierta en un niño "mimado". Lo fundamental está en "conocer a nuestros hijos pasando un tiempo de calidad para que puedan desarrollarse como persona", ha asegurado Lacabeux.



También, Lacabeux señala que no hay que etiquetar a los niños con diferentes categorías, como 'vagos' o 'rebeldes' porque esto no respeta su individualidad, acaban por comportarse como marca la etiqueta y se produce el llamado 'Efecto Pigmalión'.



Esta psicóloga ha hablado de estas y otras cuestiones en la conferencia '¿Por qué los niños no vienen con libro de instrucciones?', donde también ha participado el psicólogo Isaac Contreras.

Contreras se ha basado en cuestiones tan importantes como que cada hijo es diferente y a cada uno hay que educarlo según su personalidad.



"En la sociedad de consumo en la que vivimos estamos acostumbrados a que todo tiene un manual de instrucciones para ponerlo en marcha. Cuando hablamos de los niños, no sirve lo del manual, cada niño es único e irrepetible", ha asegurado el pediatra.