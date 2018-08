¿Qué pueden comer los niños cuando tienen diarrea?

Los expertos inisiten que los padres deben estar atentos a sus reacciones para detectar las diferentes fases del proceso de la diarrea y modificar e introducir la alimentación, poco a poco, hasta que empiecen a sentirse mejor.



La primera fase es la aguda, en la que el organismo bloquea las funciones digestivas e intestinales. El niño se encontrará mal, no tendrá apetito y no querrá comer. Por eso, no hay que obligarle a comer pero si es fundamental que el pequeño esté bien hidratado.



Cuando el niño comienza a sentirse mejor, el proceso pasa a la fase de recuperación. En este momento el organismo está receptivo y puede comenzar a aceptar comida. Por ello, se recomienda que los niños comiencen a comer, en dosis pequeñas, y marcadas según el apetito del niño.



Es recomendable que en esta fase el pequeño tome alimentos como arroz, jamón de york, manzana, yogur, sopa o tortilla francesa.