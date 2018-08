El tomate, el pepino y la sandía, los reyes del verano

Las frutas, verduras y hortalizas son unos alimentos indispensables para llevar una dieta saludable. La 'Asociación para la Promoción de Frutas y Hortalizas 5 al día' recomienda comer alimentos de temporada y el tomate, la sandía y el pepino son los alimentos estrella de la época estival.



El verano es una época de cambios, que también afectan a la dieta. Las vacaciones de los niños, el tiempo libre y el calor son factores que provocan que se adopte una dieta más ligera. Por tanto, el verano es la época ideal para adoptar una dieta rica en frutas y verduras que no generan una sensación de pesadez en el estómago y, además, contienen una gran cantidad de agua, un elemento fundamental sobre todo para los niños. La Asociación recuerda que los más pequeños no tienen todavía el mecanismo de la sed ajustado, por lo que es necesario mantenerles hidratados de forma constante.



Las más apropiadas para cubrir estas necesidades son el tomate, el pepino y la sandía. El tomate es la hortaliza más usada en todos los platos en cualquier época del año, pero en verano se presenta en forma de salmorejo, gazpacho o en ensaladas. Además, las mejores piezas se recogen entre julio y septiembre.



El 90% del tomate es agua, lo que sumado a la gran cantidad de vitamina C y sus propiedades antioxidantes convierten a esta hortaliza en una de las mejores para el verano.



El pepino es otro de los alimentos que no deben faltar en la dieta. El 96% es agua, es una fuente de vitamina K y fibra, además de las pocas calorías que aporta.



Aunque, sin duda, la reina del agua es la sandía. El 92% de su peso es agua, lo que provoca que aporte una cantidad mínima de calorías y pocos macronutrientes.



Una alimentación rica en este tipo de alimentos cubriría las necesidades de frutas y verduras diarias, así como las vitaminas y minerales que necesita el organismo.