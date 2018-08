Zumos de frutas para crecer fuertes y sanos

Los niños pueden tomar una de las cinco raciones diarias recomendadas de frutas y verduras en un zumo aunque es recomendable que sea algo complementario y no un sustituto de la fruta. Por eso, los zumos son ideales para empezar el día, dado que se toman con mucha facilidad y cuentan con hidratos de carbono y su absorción es rápida.

También es muy aconsejable que se consuman frutas de temporada ya que son las que cuentan con los nutritientes más adecuados para cada estación del año.



Ahora, en invierno son protagonitas los cítricos como la naranja o la mandarina, repletos de vitamina C que cuenta además con propiedades desinfectantes, por lo que son perfectos para protegerse de los temidos resfriados o para hidratarse cuando ya no se pueden evitar. Estos zumos los puedes enriquecer mezclando, también, una zanahoria, que le aportará un sabor un poco más dulce y mayor aporte de vitamina A.



Dice el refranero popular que "una manzana al día, del médico te libraría". Así que no dudes en preparar zumos de manzana. Rica en peptina, protege de la contaminación ambiental, ayuda a eliminar toxinas y posee propiedades sedantes y depurativas. Puedes ponerle unas gotas de limón o acompañarla con el zumo de una ramita de apio, aunque hay que ser prudente con estos sabores ya que muchos niños los rechazan por su acidez o por su toque amargo.

La piña también es otra fruta con mucho protagonismo durante el invierno. De hecho, está presente en muchas mesas durante las fiestas navideñas ya que contiene pocas grasas y proteínas a la par que es rica en fibra, además tiene muchas propiedades diuréticas, por lo que favorecen la digestión. Además, cuenta con vitaminas A, B y C, así como con minerales como calcio, hierro y potasio.



La pera es una fruta repleta también de propiedades, entre ellas, depurativas y diuréticas. Es muy rica en sales minerales como calcio y fósforo y cuenta también con vitaminas A y C y fibra. Sin embargo, quizás lo que más pueda interesar en estas fechas es que calma la tos y la congestión pulmonar, así que un zumo de pera es ideal durante los procesos catarrales.



Diferentes formas y maneras de tomar zumos de frutas pero con el mismo objetivo: cargar las pilas de los más pequeños con vitaminas para que crezcan fuertes y muy sanos.