FAQ'S | EL ESTIRÓN

No. El contenido calórico del agua es cero, de manera que su aporte energético es nulo. Destierra todos esos mitos acerca de si es conveniente o no tomarla durante las comidas para no coger peso. Es más, incluso tomar un gran vaso de agua antes de comer puede tener un efecto saciante y por eso se ingiere menos luego, pero nada más.