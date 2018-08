¿Es cierto que las lentejas tienen mucho hierro?

FAQ'S

Tienen hierro, pero no tanto como se dice ni tanto como otras legumbres. Sin embargo, el hierro presente en estos alimentos no se absorbe con facilidad. Algo parecido ocurre con las espinacas. El producto alimenticio que más hierro contiene es el berberecho y la almeja. Los alimentos ricos en vitamina C contribuyen a una mejor absorción del hierro, de manera que no solamente hay que atender al alimento que comemos, sino con qué lo comemos.