¿Cómo sé si tengo que poner a mi hijo a dieta?

FAQ'S

Si crees que tu hijo pesa más de lo debido consulta con tu pediatra; es quien mejor puede orientarte acerca de cuánto peso necesita perder y las maneras de conseguirlo; normalmente la clave reside en implantar hábitos de vida saludables, no en hacer un régimen como tal. No apliques dietas de adelgazamiento diseñadas para mayores a los pequeños de la casa; es arriesgado y contraproducente. Por otro lado, es frecuente que los padres no reconozcan el sobrepeso y la obesidad en sus propios niños, de manera que hay que ser receptivo con las apreciaciones del pediatra si éste sugiere que el niño pesa más de lo debido.