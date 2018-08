¿Qué pasa si me voy al cole sin desayunar?

FAQ'S

El desayuno ha de aportar alrededor del 25% de las calorías necesarias para todo el día y todas las que hacen falta para afrontar la mañana en clase. Si no desayunas no te concentrarás en clase, no podrás seguir el ritmo de las explicaciones y te fallará la memoria a la hora de recordar lo que han explicado los profesores. Tampoco tendrás energía para jugar en el recreo, te sentirás cansado y además estarás de mal humor.