Por un lado, la limpieza o la higiene hace alusión a la eliminación de suciedad e impurezas que están presentes en diferentes superficies. Este proceso higienizador puede acabar con una cantidad variable de gérmenes, pero no los elimina por completo ya que, de hecho, no es su cometido principal.

Para que eso suceda hay que recurrir al segundo término del que estamos hablando: la desinfección, también llamada a veces higiene que no se ve. Con este gesto sí se logra dejar las superficies libres de gérmenes (si no todos, al menos una buena parte), una serie de microorganismos que pueden llegar a causar infecciones sin penetran en nuestro organismo a través de la piel o las mucosas.

Productos diferentes según el objetivo

Para llevar a cabo la higiene cotidiana o la limpieza normal únicamente es necesario emplear agua y jabón o un agente limpiador de uso común. Sin embargo, si lo que buscamos es la desinfección hay que recurrir a un producto químico específico que sea eficaz a la hora de acabar con los gérmenes al mismo tiempo que resulta seguro para las personas que lo manipulan o lo aplican en su piel.

Con respecto a qué es lo más conveniente a la hora de limpiar o desinfectar, en la actualidad es inevitable tener presente la pandemia por el virus SARS-CoV-2, un tipo de coronavirus que ha costado la vida a casi dos millones de personas en todo el mundo y ha hecho enfermar a casi 65 millones.

Este patógeno ha obligado a modificar hábitos sociales, familiares, laborales… y gestos tan cotidianos como limpiar la casa, la ropa, las frutas y verduras o lavarnos las manos se han de llevar a cabo de manera más consciente y concienzuda para evitar contraer el virus o transmitírselo a otras personas.

De hecho, las recomendaciones de las autoridades apuntan que la limpieza y la desinfección son procesos complementarios en la situación actual, ya que sin una limpieza correcta la desinfección no puede cumplir su objetivo y no siempre la desinfección repercute en una superficie completamente limpia.

Asimismo, hacen hincapié en la necesidad de extremar las medidas de higiene y desinfección de espacios, superficies, de nuestras propias manos y, en general, de cualquier elemento que pueda actuar de fómite; término con el que se denomina a los objetos o sustancias que pueden contaminarse por un patógeno y transmitirlo a las personas que entren en contacto con él.

Manos limpias, medida fundamental

Concretamente, la higiene de manos es una de las medidas más eficaces para evitar la transmisión del virus y ha estado entre las recomendaciones de las autoridades sanitarias desde el primer momento.

La higiene de manos puede llevarse a cabo con agua y jabón o con gel hidroalcohólico, un producto que ofrece el extra de una mayor desinfección.

Para que el lavado de manos con agua sea efectivo, ha de durar más de 20 segundos (preferiblemente entre 40 y 60) y llevarse a cabo con agua tibia y jabón, asegurándonos de que la cantidad de este último es suficiente como para cubrir toda la superficie de las manos e, incluso, las muñecas.

Asimismo, hay que cerciorarse de que el producto jabonoso llega a todos los rincones de la palma, entre los dedos, el dorso de la mano y debajo de las uñas. Finalmente, hay que enjuagarse correctamente con agua y cerrar el grifo sin tocarlo directamente.

No obstante, no siempre tenemos a mano agua y jabón, en cuyo caso podemos recurrir al gel hidroalcohólico que nos da, además, un mayor poder de desinfección, algo bastante recomendable cuando salimos de casa, ya que fuera de nuestro hogar entramos en contacto con más cantidad de superficies y objetos sobre los que no tenemos control ni la certeza de su seguridad.

La técnica para desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico es, básicamente, la misma que para lavarse las manos con agua y jabón. Las diferencias estriban, fundamentalmente, en el hecho de que con gel hidroalcohólico podemos reducir el tiempo de aplicación a 20-30 segundos y no necesitamos adoptar la precaución de no tocar el grifo al cerrarlo. Es conveniente, por tanto, llevar siempre encima un envase de este producto para desinfectar las manos de manera frecuente, sobre todo cuando estamos fuera de casa.