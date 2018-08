Carolina: "Lo que más me gusta son las croquetas, me vuelven loca"

Álvaro tiene 11 años y le encantan las patatas en todas sus variantes. Las frutas y las verduras no le gustan tanto, aunque tiene una excepción: "la lechuga así asá".



Su hermana Carolinatiene 15 años y es una fan incondicional de las croquetas: "me vuelven loca, así que ya sabéis, invitadme a croquetas".



Los dos son muy graciosos y Álvaro nos ha enseñado a su "mascota", un pez de color naranja muerto, que según él "está así porque comía verduras".



Él tendrá que controlar su peso y ella tomar más calcio. No te pierdas el programa íntegro y conoce aún más a estos hermanos de la familia Barrero del Corral.