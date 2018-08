Las claves para conseguir que nuestros hijos desayunen

Alicia Banderas, psicóloga y escritora, habla de las propiedades del desayuno y las consecuencias de no hacerlo. “El desayuno tiene un gran impacto en el crecimiento de los niños. Debemos tener en cuenta que saltarse esa primera comida del día o no hacerla de forma equilibrada puede tener como consecuencias que el niño sufra fatiga, cansancio, dolores de cabeza, irritabilidad o dificultades de concentración...etc, por lo tanto afecta a su aprendizaje”, afirma la psicóloga.



La experta añade que “saltarse la primera comida significa no haber ingerido nada en las 10 horas anteriores. Por lo tanto el niño está deficitario de vitaminas y nutrientes. Por eso aconseja que "los padres que instauren el hábito del desayuno". Alicia considera que esa cosstumbre hay que crearla, "intentar dedicar 15 o 20 minutos para ello en familia, levantarse 15 o 20 minutos antes o dejarlo preparado la noche anterior”.



Es importante instaurar este tipo de hábitos en la infancia y si se puede hacer en el hogar y con la familia, siempre lo aprenderán mucho mejor.



¿Por qué a los pequeños les cuesta tanto desayunar?

Un estudio reciente asegura que los escolares que no desayunan o no lo hacen de manera completa o equilibrada disminuyen su atención y concentración y están más cansados física y mentalmente.

Los expertos señalan varias causas: No tienen hambre y no tienen tiempo, esto nos lleva a las horas de sueño. Los pequeños necesitan dormir al menos 10 horas y sólo el 30% duerme las horas recomendables.

La falta de sueño provoca que los niños no tengan apetito, porque todavía no se ha puesto en marcha los cambios metabólicos que suponen abandonar el sueño y comenzar la actividad. Pero la falta de hábito también condiciona que a los niños les cueste. En la familia debe inculcarse la costumbre de desayunar.



En conclusión, dormir suficientes horas y desayunar acompañados por adultos con tiempo suficiente y de forma equilibrada son las claves para que el metabolismo de nuestros hijos comience a funcionar adecuadamente desde las primeras horas del día.



En El Estirón nos vamos a desayunar al colegio Gredos San Diego de Moratalaz. Un buen desayuno nos proporciona el 25% de los nutrientes que necesitamos para todo el día y por eso debe ser completo.



¿Cómo conseguir que los niños desayunen de forma correcta?

Finalmente, la psicóloga de familia María Luisa Ferrerós nos da consejos para conseguir que nuestros hijos adquieran el hábito de desayunar.

Empecemos por tomarnos nuestro tiempo para desayunar. El adulto debe compartir el desayuno con los pequeños, si nos lo planificamos el buen desayuno propicia un día fantástico para los niños. Así que tomémoslo con calma y consigamos tiempo para desayunar, pero siempre poniendo límites, con media hora es suficiente.