El Estirón da la bienvenida a los Crisóstomo

EL ESTIRÓN I MEJORES MOMENTOS

Lucía y Daniel son dos hermanos que no prueban ni la verdura, ni la fruta. Daniel tiene 13 años y le gusta salir con sus amigos y hacer algo de deporte. Lucía tiene 9 años, es una niña muy activa y risueña, pero apenas prueba la fruta. En casa no come tan bien como en el colegio, así que El Estirón les dará algunos consejos para que, comiendo de todo, crezcan sanos y felices.